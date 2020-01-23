В Томской области выберут девять новых глав муниципалитетов

23 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

В Томской области пройдут выборы девяти новых глав муниципалитетов. Об этом сегодня, 23 января, в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал вице-губернатор по территориальному развитию Анатолий Рожков, сообщает пресс-служба администрации региона.

«В 2020 году предстоит избрание глав двух городских округов — в Кедровом и Северске, а также глав семи районов — Верхнекетского, Бакчарского, Зырянского, Кривошеинского, Парабельского, Первомайского и Чаинского», — сообщил Анатолий Рожков.

Выборы новых глав также пройдут в 10 сельских поселениях — Молчановском, Могочинском, Наргинском Молчановского района, Белоярском Тегульдетского, Высокоярском Бакчарского, Орловском и Катайгинском Верхнекетского, Корниловском и Воронинском Томского, Иштанском сельском поселении Кривошеинского района.

В 2020 году обновятся и составы законодательных органов во всех 20 муниципалитетах. В Томске и Северске депутатов городских Дум выберут по смешанной системе, в остальных — по мажоритарной избирательной системе.

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