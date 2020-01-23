Танк Т-34 впервые проедет по главному проспекту Томска на Параде Победы
23 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин
Легендарный танк Т-34 впервые проедет по центральному проспекту Томска на Параде Победы 9 мая, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Танк предоставит Уральская горно-металлургическая компания, которой принадлежит музей военной техники в городе Верхняя Пышма Свердловской области.
Традиционно Парад Победы в Томске пройдет 9 мая на проспекте Ленина. Его открывает колонна ретротехники, в которой проезжают около 20 видов транспорта времен Великой Отечественной войны.
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