В ТУСУРе назначен новый проректор по международному сотрудничеству

22 января 2020 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ТУСУР

На должность проректора по международному сотрудничеству Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) назначен Геннадий Кобзев, сообщает пресс-служба вуза. Ранее с 2000 года он занимал должность начальника отдела международного сотрудничества вуза.

Выпускник ТУСУРа 1994 года, Геннадий Кобзев имеет степень магистра электронной техники, полученную в Канзасском государственном университете (1999 г.). Он также проходил обучение в бизнес-школе Университета Калифорнии в Беркли (2007 г.), Московской школе управления СКОЛКОВО по программе «Новые лидеры высшего образования» (2013 г.). Является выпускником Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ (2003 г.), участником американской программы «Бизнес для России» (2001 г.).

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