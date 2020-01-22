В Томске 8-летний ребенок попал под колеса на переходе, требуется помощь очевидцев

22 января 2020 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области

В среду, 22 января, около 11:05 на проспекте Ленина, 186 автомобиль Renault Logan под управлением 63-летнего мужчины-водителя совершил наезд на ребенка-пешехода, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

По предварительным данным, 8-летний мальчик переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия для осмотра он доставлен в медицинское учреждение.

Требуется помощь очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия, просьба обращаться по адресу: г. Томск, ул. Герцена, 72/1, кабинет 318, телефон 8 (3822)271-552 либо в ДЧ ГИБДД по телефону: 66-44-22, 66-44-24.

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