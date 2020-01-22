Ко Дню Победы в Томске установят 27 «Звезд героев»

22 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне во всех районах Томска установят памятные знаки в виде звезд. Их разместят на улицах, получивших свое название в честь Героев Советского Союза и воинских частей, формировавшихся в Томске, сообщает пресс-служба городской администрации.

В Ленинском районе «Звезды героев» появятся на четырех улицах, в Октябрьском — на шести, в Советском — на четырех, в Кировском — на трех. Информация о героях, которую планируется разместить на звездах, подготовлена департаментом образования администрации Томска и городским Советом ветеранов при участии городского организационного комитета «Победа». «Звезды героев» высотой около 2,5 метров будут установлены во всех районах Томска, их изготовит для томичей Томский электромеханический завод им. В.В. Вахрушева.

В Кировском районе «Звезды героев» будут расположены в трех точках: по ул. 19-й Гвардейской дивизии, на ул. Матросова (возле Детско-юношеского центра «Звездочка») и на ул.Мусы Джалиля (территории общежития «Парус» НИ ТГУ). В Ленинском — на ул. Говорова, ул 79-й Гвардейской дивизии, на ул. Смирнова и площади Жукова. В Октябрьском районе звезды также появятся на ул. 79-й Гвардейской Дивизии, ул. Л. Шевцовой, Л. Чайкиной, И. Черных, Н. Ватутина, З. Космодемьянской. В Советском районе памятные знаки расскажут томичам об истории героев войны — Феоктиста Трифонова, Николая Лебедева, Олега Кошевого.

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