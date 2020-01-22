В четверг и пятницу большая территория Томска останется без воды

22 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Холодную воду на два дня отключат в ряде домов Томска в связи с аварийными работами в районе остановки «Путепровод», сообщается на сайте «Томскводоканала».



В целях проведения аварийных работ по перевзрезке новой водопроводной линии диаметром 600 миллиметров на Каштаке и на некоторых улицах Ленинского и Октябрьского районов будет отсутствовать холодное водоснабжение с 05:00 23 января до 22:00 24 января.

Все адреса можно посмотреть на сайте «Томскводоканала».

ООО «Томскводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит томичей заблаговременно запастись водой. Для населения и социально-значимых организаций будет организован подвоз воды.

Тэги/темы: