В четверг и пятницу большая территория Томска останется без воды
22 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор
Холодную воду на два дня отключат в ряде домов Томска в связи с аварийными работами в районе остановки «Путепровод», сообщается на сайте «Томскводоканала».
В целях проведения аварийных работ по перевзрезке новой водопроводной линии диаметром 600 миллиметров на Каштаке и на некоторых улицах Ленинского и Октябрьского районов будет отсутствовать холодное водоснабжение с 05:00 23 января до 22:00 24 января.
Все адреса можно посмотреть на сайте «Томскводоканала».
ООО «Томскводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит томичей заблаговременно запастись водой. Для населения и социально-значимых организаций будет организован подвоз воды.
Тэги/темы: