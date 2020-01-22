Бывший глава томского МЧС предстанет перед судом по новому делу о превышении полномочий

22 января 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Следователи ФСБ возбудили нового уголовное дело в отношении бывшего начальника Главного управления МЧС по Томской области Михаила Бегуна, который ранее был осужден на 7 лет колонии за взятку, сообщило агентство "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой информированный источник.

"По данным следствия, Бегун незаконно выдал лицензию на пожаротушение одной из компаний, которая не имела ни необходимого оборудования, ни квалифицированного персонала. Эта компания успела заключить договоры на тушение пожаров с несколькими торговыми центрами, а также детским лагерем в поселке Киреевск", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что, по мнению следователей, данные обстоятельства "в случае ЧС могли привести к тяжким последствиям".

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Собеседник агентства добавил, что дело уже направили в суд для рассмотрения по существу. У "Интерфакса" пока нет комментариев по этому поводу из официальных источников.

Тэги/темы: