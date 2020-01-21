Минкульт рассмотрел границы исторического поселения Томска

21 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Научно-методический совет при Минкульте рассмотрел границы исторического поселения Томска, сообщает пресс-служба Администрации Томской области.

Как сообщил заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто, в заседании приняли участие члены Научно-методического совета по культурному наследию при Министерстве культуры РФ, приглашенные эксперты, представители администрации Томской области, города Томска, общественных объединений, а также разработчики проекта.

«Совет рассматривал границы, предметы охраны и регламенты проекта границ исторического поселения Томска, — пояснил Евгений Паршуто. — По итогам все эксперты поддержали проект в части границ, количества охраняемых объектов (их 1 483), а также сам подход к регламентам зон охраны. При этом нам необходимо внести в проект технические правки, связанные с уточнением регламентов».

Вице-губернатор уточнил, что внесением правок в проект займутся эксперты и подрядчик — «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские». «Это займет определенное время, поэтому мы ждем решения Федерации по отсрочке окончательного утверждения проекта исторических границ Томска», — сказал он.

Евгений Паршуто подчеркнул, что на совете также был поднят вопрос изменения методики для разработки подобных документов в крупных городах.

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