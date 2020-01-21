Идет расследование пожара в Томской области, унесшего жизни 11 человек (ФОТО)

21 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области

Следственный комитет России по Томской области возбудил уголовное дело по факту гибели одиннадцати человек при пожаре в поселке Причулымский Асиновского района, сообщает пресс-служба СУ СКР по Томской области. Происшествие носит признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Следственную группу возглавил следователь по особо важным делам полковник юстиции Станислав Богданов.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электрооборудования: в каждой комнате стояли дополнительные обогреватели, проводка была переброшена с дерева, как времянка. Предположительно, возгорание началось от электроприбора. Эвакуации людей помешали решетки на окнах.

Губернатор Сергей Жвачкин провел экстренное заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям в Асиновском районе Томской области, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Члены комиссии доложили главе региона, что последняя проверка деятельности ООО «Грин Вуд», чьи работники погибли в ночном пожаре, происходила в 2017 году. Впрочем, проверка сгоревшего деревянного строения не велась, так как оно не было предназначено для проживания людей.

Также на заседании КЧС было доложено, что все погибшие 10 граждан Узбекистана работали в Асиновском районе в 2019 году на законных основаниях, имея патенты. Одна погибшая — россиянка, личность которой устанавливается.

Медицинская помощь оказана двум самостоятельно спасшимся при пожаре. Как сообщил главный врач Асиновской районной больницы Артем Левшин, один из пострадавших — мужчина 1994 года рождения — получил медицинскую помощь на месте происшествия и отказался от госпитализации. Еще один — мужчина 1986 года рождения — после осмотра в Асиновской районной больнице направлен на амбулаторное лечение, в госпитализации он также не нуждался.

Сергей Жвачкин поручил главе Асиновского района Николаю Данильчуку срочно предоставить двум спасшимся рабочим временное жилье в местном общежитии.

Своему заместителю по вопросам безопасности Игорю Толстоносову губернатор поручил вместе с органами МЧС провести проверку пожарной безопасности, условия труда и проживания работников на подобных предприятиях — в Томской области их насчитывается 378. Департамент по международным и региональным связям администрации Томской области должен немедленно связаться с посольством Республики Узбекистан в России для урегулирования вопросов по транспортировке тел погибших.

Тэги/темы: