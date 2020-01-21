Томичей приглашают поговорить о гендерных стереотипах

21 января 2020 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В понедельник, 27 января, в рамках проекта «Академия счастливой семьи» состоится встреча на тему «Гендерные стереотипы и борьба с ними», сообщают организаторы.

«О том, почему жертвами гендерных стереотипов становятся не только девочки, но и мальчики? Как влияет такое строгое разделение полов на наше развитие, прогресс и коммуникации? Существуют ли какие-то инструменты для борьбы с установками „место женщины на кухне, а мужчины — в гараже“?» — такие вопросы будут рассматривать на встрече.

Ведущая проекта — психолог Центра «Семья» Евгения Медведева. Для участия приглашаются все, у кого есть желание построить гармоничные семейные отношения, молодожены, семейные пары с опытом.

Встреча состоится 27 января в 19:00 по адресу пр. Ленина, 26 («Точка кипения»). Необходима регистрация (по ссылке).

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