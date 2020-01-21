В Томской области произошел пожар с человеческими жертвами

21 января 2020 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области

21 января в пос. Причулымский Асиновского района произошел пожар, во время которого погибло не менее пяти человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.

Сигнал о пожаре в одноэтажном деревянном доме поступил в пожарно-спасательную службу МЧС России в 04:05. На момент прибытия первого подразделения строение было полностью охвачено огнем. Из здания самостоятельно эвакуировались три человека.

В 06:35 объявлена ликвидация открытого горения. В 07.52 при разборе обрушившихся конструкций обнаружено тело первого погибшего. В 08.04 – тело второго погибшего. В 08.10 обнаружены тела еще двух человек. В 08:48 обнаружено тело пятого погибшего.

Площадь пожара составила 208 кв.м. Личности погибших, причина пожара, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

По информации, переданной агентством "Интерфакс", число жертв пожара может увеличиться до девяти человек.

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