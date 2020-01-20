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Чета томичей отметила 70 лет со дня свадьбы

Томские новости, Чета томичей отметила 70 лет со дня свадьбы

Сотрудники департамента ЗАГС Томской области провели торжественную церемонию для супругов Юрьевых, отметивших «благодатную» свадьбу — 70 лет совместной жизни, сообщает пресс-служба Администрации Томской области.

Свадебный ритуал 70-летней давности повторили 96-летний ветеран Великой Отечественной войны Николай Николаевич и 94-летняя труженица тыла, ветеран педагогического труда Анна Степановна. Как сообщает Департамент ЗАГС, они снова признались друг другу в любви, обменялись кольцами и закружились в свадебном вальсе.

Будущие супруги познакомились в 1949 году в Асино, куда после распределения в педагогическом институте направили Анну Степановну. Ровно через год они сыграли свадьбу.

Самым главным испытанием в жизни Николай Николаевич называет войну, на которую он попал курсантом Новосибирского военно-пехотного училища в июле 1942 года. Принимал участие в боевых действиях на Воронежском фронте, в Сталинградской битве и освобождении Белоруссии, был ранен. В мирное время работал на оперативных должностях в Томском управлении КГБ СССР, откуда вышел на пенсию в звании подполковника. Награжден орденом Великой Отечественной войны 1-й степени и 22 медалями.

Анна Степановна всю жизнь занималась педагогической деятельностью. Будучи на пенсии, она до сих пор проводит военно-патриотические занятия со школьниками.

«В семье самое главное — это то, что подсказывает сердце. Мы сразу поняли, что лучшего нам не найти и искать не нужно. Мы друг без друга никуда. Даже на охоту и рыбалку — вместе», — поделилась Анна Степановна секретом семейного счастья.

Имена Николая Николаевича и Анны Степановны Юрьевых с их подписями занесены в Почетную книгу юбиляров Томской области.

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