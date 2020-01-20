Чета томичей отметила 70 лет со дня свадьбы

20 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Департамент ЗАГС Томской области

Сотрудники департамента ЗАГС Томской области провели торжественную церемонию для супругов Юрьевых, отметивших «благодатную» свадьбу — 70 лет совместной жизни, сообщает пресс-служба Администрации Томской области.

Свадебный ритуал 70-летней давности повторили 96-летний ветеран Великой Отечественной войны Николай Николаевич и 94-летняя труженица тыла, ветеран педагогического труда Анна Степановна. Как сообщает Департамент ЗАГС, они снова признались друг другу в любви, обменялись кольцами и закружились в свадебном вальсе.

Будущие супруги познакомились в 1949 году в Асино, куда после распределения в педагогическом институте направили Анну Степановну. Ровно через год они сыграли свадьбу.

Самым главным испытанием в жизни Николай Николаевич называет войну, на которую он попал курсантом Новосибирского военно-пехотного училища в июле 1942 года. Принимал участие в боевых действиях на Воронежском фронте, в Сталинградской битве и освобождении Белоруссии, был ранен. В мирное время работал на оперативных должностях в Томском управлении КГБ СССР, откуда вышел на пенсию в звании подполковника. Награжден орденом Великой Отечественной войны 1-й степени и 22 медалями.

Анна Степановна всю жизнь занималась педагогической деятельностью. Будучи на пенсии, она до сих пор проводит военно-патриотические занятия со школьниками.

«В семье самое главное — это то, что подсказывает сердце. Мы сразу поняли, что лучшего нам не найти и искать не нужно. Мы друг без друга никуда. Даже на охоту и рыбалку — вместе», — поделилась Анна Степановна секретом семейного счастья.

Имена Николая Николаевича и Анны Степановны Юрьевых с их подписями занесены в Почетную книгу юбиляров Томской области.

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