В Ленинском районе Томска обрежут около двухсот тополей

20 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Валерий Доронин

Городская ландшафтная комиссия согласовала снос и подрезку деревьев в Ленинском районе Томска, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

Накануне заседания специалисты департамента дорожной деятельности и благоустройства выехали по каждому заявлению от томичей и провели подеревную съемку, подробно описав физиологическое состояние предполагаемых к сносу или подрезке зеленых насаждений.

Общим решением членов комиссии было решено согласовать снос трех наклоненных берез со сломанными вершинами и поврежденной корой и подрезку 79 тополей с сухими и сломанными ветвями в кронах по ул. Трудовой, 105.

Комиссия также рассмотрела состояние деревьев по ряду адресов по пр. Ленина на участке от ул. Дальне-Ключевской до остановки «Линия» и согласовала обрезку отдельных ветвей у ста тополей. Также члены комиссии согласовали снос тополя между домами по пр. Ленина, 196 и 198, клена и двух берез по пр. Ленина, 200, ивы с наклоненным на проезжую часть стволом по пр. Ленина, 202, двух тополей по пр. Ленина, 206, лиственницы по пр. Ленина, 211, двух тополей и ивы с продольной трещиной крупной ветки по пр. Ленина, 215 и др. В это же время при рассмотрении заявок было решено сохранить деревья и отказать в сносе и подрезке клена по пр. Ленина, 193, трех вязов по пр. Ленина, 211 и клена по пр. Ленина, 215.

В рамках работы комиссии были рассмотрены и другие обращения заявителей по аналогичным вопросам. Ряд заявлений были удовлетворены с условием, что томичи сами проведут компенсационные посадки после сноса деревьев – по ул. 2-й Ново-Киевской, в пер. Железнодорожном и др.

Отметим, по правилам компенсационных посадок вместо одного снесенного дерева заявитель обязан высадить три, в решении ландшафтной комиссии указаны рекомендации по породному составу.

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