Томский медколледж организует открытые показы фильмов о войне

17 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский медколледж

Томский медколледж начинает проект «ТБМК выходного дня», в рамках которого в течение всего года желающие смогут смотреть фильмы о Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Администрации Томской области.

Кинопоказы будут проходить по субботам и воскресеньям в актовом зале колледжа (ул. Смирнова, 44/1). После фильмов будет происходить обсуждение и познавательные интерактивные игры.

В эту субботу, 18 января, в 14 часов состоится показ художественного фильма «Мальчик в полосатой пижаме». 19 января (воскресенье) в 12:00 будет показан документальный фильм «Урок истории. Блокада Ленинграда», 25 января (суббота) в 14:00 — документальный фильм «Воспоминания детей блокадного Ленинграда», 26 января (суббота) в 12:00 — художественный фильм «Жила-была девочка».

Расписание мероприятий «ТБМК выходного дня» будет публиковаться ежемесячно на странице ВКонтакте. Вход свободный.

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