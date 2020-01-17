ТГУ и «1С-Битрикс» открыли Центр по корпоративным информсистемам

17 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Центр компетенций по корпоративным информационным системам создан в ТГУ совместно с ведущей российской IT-компанией «1С-Битрикс», сообщает пресс-служба вуза. Основные задачи Центра — разработка, внедрение цифровых процессов на базе платформы 1С-Битрикс24 в ТГУ, включая электронный документооборот; проведение курсов повышения квалификации в государственном и коммерческом секторе. Ранее ТГУ уже получил статус авторизированного учебного центра при Академии компании.

Создание центра ориентировано на решение задач нацпроекта «Цифровая экономика» — создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки хранения больших объемов данных.

В состав Центра вошли сертифицированные сотрудники и преподаватели, имеющие большой опыт в разработке и внедрения систем «1 °C-Битрикс», что, безусловно, будет выгодно отличать образовательные курсы необходимыми практиками.

— Наши образовательные программы помогут слушателям сформировать новые видения процессов внутри своих компаний, требующих автоматизации посредством программных продуктов 1 °C-Битрикс24 для обеспечения роста лояльности и качества обслуживания клиентов, увеличение объема продаж, управляемости бизнеса и увеличения прозрачности работы внутри компании. В планах Центра в 2020 году создать и апробировать образовательную программу по 1С-Битрикс24 для государственного сектора, — комментирует директор Центра компетенций по корпоративным информационным системам Вадим Жамнов.

Сотрудниками центра совместно с коллегами из Института экономики и менеджмента ТГУ разработана первая образовательная программа «Автоматизация бизнес-процессов посредством 1 °C-Битрикс24».

— Создание совместного центра с компанией «1 °C-Битрикс» является еще одним примером поиска оптимальных форматов сотрудничества университета с компаниями реального бизнеса. Это особенно приятно, учитывая, что это высокотехнологическая компания цифровой экономики. Мы сделали первый совместный шаг и дальше планируем развивать наши отношения, — комментирует проректор ТГУ по цифровой трансформации Олег Змеев.

Лидер российского рынка корпоративных порталов и CRM-систем — компания «1 °C-Битрикс» — создает новые цифровые экосистемы внутри государственных и коммерческих организаций. Программные продукты компании внедряются в государственном и коммерческом секторе, что обеспечивает постоянный спрос в трансфере практических компетенций и интеллектуальных продуктов.

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