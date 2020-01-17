Названы самые популярные в Томской области имена новорожденных

Томский Обзор / Фото: 17 января 2020 // Фото: Pixabay.com

В 2019 году специалисты органов ЗАГС зарегистрировали 342 новорожденных Софьи/Софии и 333 Артема, сообщает пресс-служба Администрации Томской области. Наиболее популярными именами в регионе также стали Михаил (311 человек), Александр (259), Дмитрий (226), Максим (202), Анна (238), Варвара (210), Алиса (201) и Виктория (188).

В число редких имен среди новорожденных вошли Ермак, Игнат, Никифор, Прохор, Тихон, Наум, Святозар, Трофим, Савва, Агафья, Аксинья, Златослава, Анфиса, Маруся, Евдокия, Любава, Ефросиния и Милослава.

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