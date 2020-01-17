Прокуратура и МВД проверят деятельность кооператива «Первый Томский»

Томский Обзор / Фото: 17 января 2020 // Фото: Pixabay.com

Правоохранительные органы начали проверку крупнейшего в Томской области кредитного потребительского кооператива «Первый Томский», существующего с 2002 года, сообщило агентство «Интерфакс — Сибирь» со ссылкой на заместителя прокурора Томска Евгения Малышева.

«В областную прокуратуру начали поступать обращения от членов кооператива (о нарушении их прав — ИФ), была начата соответствующая проверка. По ее результатам будет дана правовая оценка, в том числе на наличие уголовной составляющей (в действиях руководства КПК „Первый Томский“ — ИФ). Органами полиции также проводится соответствующая процессуальная проверка. Принятому по ее итогам решению также будет дана оценка прокуратуры», — сказала Малышева на встрече пайщиков с руководством КПК.

Как сообщает "Интерфакс", в конце 2019 года КПК «Первый Томский» подал в Арбитражный суд Томской области заявление о банкротстве. Оно было оставлено без движения до 30 января из-за отсутствия ряда документов. Ранее КПК получил предписание Центробанка РФ об устранении нарушений.

По словам председателя правления КПК «Первый Томский» Евгения Седлецкого, на сегодняшний день в кооперативе состоят около 3 тыс. пайщиков, из которых 900 человек имеют вклады. Общий объем вложений составляет около 500 млн рублей, а выданных кредитов — 200 млн рублей.

«Основная проблема кооператива возникла после первой волны кризиса в 2009 году. Мы получили 52% просроченных задолженностей. Качественный портфель займа составил 34 миллиона. (...) Мы начали наращивать портфель сбережений, не допустили дефолта и отдали всем сберегателям деньги, но по балансу мы ушли в „минус“. Привлекая новые займы, мы отдавали сбережения. Такая модель существовала на протяжении 10 лет», — сообщил Седлецкий.

Он отметил, что кооператив имеет на балансе активы, включая портфель займа и недвижимость, на общую сумму около 200 млн рублей.

«В случае банкротства пайщики смогут рассчитывать на получение порядка 30% сбережений», — добавил Седлецкий.

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