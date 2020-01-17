Вычислена инфляция по Томской области за 2019 год

Томский Обзор / Фото: 17 января 2020 // Фото: PIxabay.com

Потребительские цены в Томской области за декабрь выросли на 0,3%, за весь 2019 год — на 3,8%, сообщает агентство «Интерфакс — Сибирь» со ссылкой на Томскстат.

Цены на продовольственные товары за прошедший месяц увеличились на 0,9%. Больше всего подорожали свежие огурцы (на 88,1%), свежие помидоры (на 15,5%), гречневая и манная крупа (на 7,7% и 5,5%, соответственно).

Непродовольственные товары по итогам декабря в среднем подешевели на 0,1%. Больше всего цены упали на отечественный анальгетик (на 5,2%), женское зимнее шерстяное пальто (на 4,4%), препарат, снижающий артериальное давление, (на 2,9%) и женские эластичные колготки (на 2,8%).

Платные услуги по итогам декабря подорожали на 0,2%. В частности, выросли цены на проезд в купейном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования «Томск — Москва» (на 30,3%), в плацкартном вагоне аналогичного поезда (на 17,3%), а также на услуги по выполнению обойных работ (на 9,9%).

Как сообщалось ранее, по итогам 2018 года уровень инфляции в Томской области составил 4,5%. Годом ранее был зафиксирован минимальный показатель за всю историю наблюдения — 2,8%.

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