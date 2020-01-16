В Томске начали реставрировать «красные казармы»

16 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В Томске начали восстанавливать одно из 24 зданий «красных казарм», имеющих статус памятника регионального значения, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь». Адрес объекта: ул. Пушкина, 63, строение 5.

«Сейчас идет усиление гидроизоляции фундамента, замена перекрытий, которые вышли из строя, на монолит, начали работы по кровле. Идет ювелирная работа по вычинке старинного кирпича, восстановление оконных проемов, карнизов. По второму зданию пока только усилили перекрытия, заказчик готовит документацию», — сказал агентству директор предприятия-подрядчика ООО «Томскремстройпроект» Виталий Малащук.

По его словам, предварительный контракт с собственником заключен на 12 млн рублей, но сумма может увеличиться до 15 млн рублей.

«Мы полностью восстановим здание, но без внутренней отделки, потому что заказчик пока не определился, что там будет. Этот объем работ мы выполним к апрелю, думаю. Собственники других зданий тоже выходили на нас, пока планируем разработку проектной документации. К сожалению, сейчас нет какого-то централизованного плана восстановить полностью этот исторический квартал», — добавил собеседник.

Здания военного комплекса «красных казарм» были построены в Томске в 1916–1919 годах. В разные периоды на этой территории дислоцировались сибирские полки Российской империи, войска Временного Сибирского правительства, части Красной Армии.

С 1941 года там размещались цеха Московского государственного подшипникового завода N1 (ГПЗ), на базе которых позже был образован Томский ГПЗ N5. В 2010 году производство на заводе остановили, с 2013 часть зданий сдавались в аренду, а еще несколько строений были снесены.

Тэги/темы: