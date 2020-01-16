Выставка «Нарым. Путевые заметки» продлена до конца января

16 января 2020 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Работа выставки Центра развития городской среды Томской области «Нарым. Путевые заметки» продлена до конца января по просьбам горожан, сообщают организаторы.

В основу экспозиции легли фотографии и впечатления, полученные сотрудниками Центра во время рабочей поездки в Парабельский район, а также материалы Томского областного краеведческого музея им. М. Б. Шатилова, его отдела — Нарымского музея политической ссылки, Клуба вольных туристов и томских фотографов.

Записки путешественников, фото, скетчи и интересные детали наглядно рассказывают историю этого места. «Экспозиция выстроена по принципу эмоционального путешествия по пространству и времени. Выставочный „маршрут“, вдохновленный Нарымом, составлен из множества больших и маленьких историй. Они позволяют погрузиться в атмосферу этого места, проникнуться его духом и заинтересоваться не только его прошлым, но и будущим», — рассказал Константин Казанцев, руководитель Центра развития городской среды Томской области.

Увидеть фото и узнать интересные факты о самом старом населенном пункте Томской области, недавно получившем статус исторического поселения, можно в Сибирском филиале ГМВЦ «РОСИЗО» по адресу: пер. Нахановича, 3а (последнее крыльцо).

Вход свободный. Часы работы выставки: пн-чт: 11.00-18.00, пт: 11.00-17.00, сб, вс — выходной.

Телефон для справок: +7 (38-22) 51-25-13.

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