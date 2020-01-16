В Национальный календарь событий на 2020 год вошли семь фестивалей Томской области

16 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Рубин Гайнутдинов

В список 200 лучших событий 2020 года Национального календаря событий вошли семь фестивалей, которые проходят в Томской области, сообщает пресс-служба областной администрации.

В топ-200 включены праздник охотника «Большой Амикан» в Верхнекетском районе, асиновский фестиваль-конкурс «Золотая береста», международный марафон «Ярче», фестиваль эстонской культуры «Янов день» в Первомайском районе, фестиваль казачьей культуры «Братина» в Кривошеине, фестиваль «Этюды Севера» в Парабельском районе и «Праздник топора».

В этом году на соискание статуса «Лучшее событие года» было подано 1800 заявок из 70 регионов России. На официальном сайте Национального календаря событий EventsInRussia.com проходило народное голосование, затем заявки оценивали эксперты. От Томской области в конкурсе участвовали 34 события.

Полный список лучших событий года 2020 размещен в отдельном разделе портала: http://eventsinrussia.com/topevents.

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