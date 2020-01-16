В Томской области разрешили ловить рыбу сетью

16 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Сибирским рыбакам-любителям разрешили использовать жаберные сети, сообщает пресс-служба Администрации Томской области.

С января 2020 года вступил в силу федеральный закон о любительском рыболовстве, который разрешил в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока использовать сетные орудия лова для любительского рыболовства.

В список республик, краев, областей и автономных округов, в которых допускается использование жаберных сетей, постановлением Правительства РФ от 16 ноября 2019 г. № 1462 включены 24 региона, в том числе, Томская область.

Ранее рыбакам-любителям на территории всей страны разрешалась ловля сетями только по платным путевкам на рыбопромысловых участках, переданных в аренду предпринимателям для ведения любительского и спортивного лова. В Томской области насчитывается 120 таких водных объектов.

Вместе с этим у рыбаков-любителей появилась обязанность маркировать свои сети и ставить их на учет в территориальных подразделениях Росрыболовства. Правила учета и поштучной маркировки определены постановлением правительства от 21 ноября 2019 г. № 1482.

Учету подлежат жаберные сети, неводы, бредни, сетные ловушки любых типов. Каждому будет присваиваться серия и номер, который владелец должен нанести на орудие лова. Если сеть будет утеряна, рыболов обязан обратиться с заявлением об аннулировании учетного номера. При этом износившееся орудие добычи он может поменять на такое же, не информируя территориальное управление Росрыболовства.

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