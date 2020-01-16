Томичей приглашают на крещенские гадания и мастер-классы

Томский Обзор / Фото: 16 января 2020 // Фото: Vk.com/muzeum_tomsk

18 и 19 января Музей истории Томска (ул. Бакунина, 30) приглашает взрослых и детей на интерактивную программу.

В субботу, в 13.00 в музее пройдет мастер-класс для детей старше 7 лет и взрослых «Зимняя открытка» в технике граттаж (150 р). Это древняя техника нанесения рисунка методом выцарапывания. Под современным граттажем понимают процарапывание изображения на листе бумаги, покрытом тонким слоем воска и туши.

В тот же день с 16.00 до 19.00 взрослых и детей от 12 лет приглашают на крещенские гадания «Раз в крещенский вечерок…» . Гадать будут с использованием свечей, наперстков, рун, маятника, зеркал, карт таро. На выставке новогодних открыток пройдут «Крещенские посиделки» с мастер-классом по тряпичной обрядовой кукле "крестец". Программа завершится экскурсией «Тёмная история Томска», посвящённой неофициальным страницам и событиям истории нашего города, которая пройдет на смотровой площадке музея.

В воскресенье, 19 января в 17.00 начнется тематическая экскурсия «Лучший вид на город», которая будет интересна детям от 6 лет. Бывшая пожарная каланча полицейской управы, а ныне – городская смотровая площадка, расположенная на Воскресенской горе, позволяет увидеть центральные районы и основные достопримечательности Томска. Участники экскурсии услышат рассказы об истории и особенностях видимых со смотровой площадки районах и достопримечательностях Томска.

Кроме того, до конца января в музее работает выставка «Новый год в старых открытках». Она проходит ежедневно с 10.00 до 19.00. Также в музее работают постоянные экспозиции «4 века истории Томска», «Русская изба», «Романтика томских коммуналок», «Пожарное дело», смотровая площадка, а также мини-выставка «Пальчики оближешь! История конфетного фантика».

Предварительная запись на мастер-классы, гадания и экскурсии по тел. 65-72-55.

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