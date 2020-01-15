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Директором томского аэропорта назначен Антон Перфильев

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По решению холдинга «Новапорт» директором ООО «Аэропорт ТОМСК» назначен Антон Перфильев, прежде занимавший должность директора по экономике и финансам Уральского кластера «Новапорта», сообщает пресс-служба томского аэропорта.

Возглавлявший аэропорт с 2014 года Роман Фроленко назначен генеральным директором Международного аэропорта Воронеж. Временно исполнявший с 1 октября 2019 года обязанности директора предприятия Николай Тарануха остается на позиции коммерческого директора аэропорта.

Антон Перфильев родился в городе Североуральск Свердловской области, выпускник Уральского государственного экономического университета по специальности «Экономика промышленных предприятий и транспорта» и курса «Экономика предприятий» Европейского университета Viadrina, Франкфурт (Германия).

Имеет опыт работы на финансовых должностях крупных промышленных предприятий. С 2013 по 2016 работал на должности первого заместителя генерального директора — директора по экономике и финансам аэропорта Челябинска. С 2016 года — директор по экономике и финансам Уральского кластера ООО «Новапорт Холдинг», включающего аэропорты Челябинска, Перми и Тюмени.

«На новом посту Антон Перфильев планирует сосредоточиться на реализации проектов развития аэропорта Томска — строительстве нового пассажирского терминала и реконструкции аэродромного комплекса, а также повышении эффективности работы предприятия. Будет продолжена работа по привлечению новых авиакомпаний-партнёров, развитию маршрутной сети, повышению уровня сервиса для пассажиров и авиакомпаний и доступности авиаперевозок для жителей Томской области», — говорится в сообщении.

Планируется, что к обязанностям Антон Перфильев приступит в конце января.

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