В Томске снова ходит троллейбус №5

15 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В Томске возобновлено движение троллейбусов маршрута №5, сообщает пресс-служба городской администрации.

С начала января 2020 года троллейбусы №5 ездят от мкр. Радужный через пр-т Комсомольский к вокзалу Томск-I. В часы пик интервал их движения составляет 20-25 минут. В настоящее время на линии работают три вагона.

Утром первый троллейбус выезжает в 6:25, в депо последние рейсы возвращаются вечером, в 21:15.

«Возобновивший работу троллейбус обеспечивает транспортную доступность томичей к таким социально важным объектам как автовокзал, Коммунально-строительный техникум, 10-я поликлиника, „ТомскНИПИнефть“ и другим», — говорится в сообщении.

Подробно со схемами движения городских троллейбусов с перечнем остановок и режимом работы можно познакомиться на сайте «Трамвайно-троллейбусного управления».

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