Завершается прием заявок на конкурс для педагогов дошкольного образования

15 января 2020 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

20 января 2020 года завершается прием заявок на 4-й Всероссийский конкурс им. Л.С.Выготского от Рыбаков Фонда. Это единственный в России конкурс, нацеленный на поиск и поддержку творческих специалистов дошкольного образования.

Участвовать могут педагоги и студенты направлений «педагогические науки» / «гуманитарные науки».

Педагогам необходимо рассказать о своей профессиональной практике и записать двухминутное видео, иллюстрирующее работу.

Студентам направлений «педагогические науки» и «гуманитарные науки» предстоит написать эссе на тему «Детский сад, в котором я хочу работать», и предложить решение одного из педагогических кейсов.

Что ждет победителей:

⠀

1. Денежные призы и новые возможности профессионального роста от Рыбаков Фонда и инициативы «Университета детства» для 266 лучших участников.

2. Традиционная Летняя школа для 80 педагогов и 20 студентов в июле 2020 года в Москве.



3. Впервые – Всероссийская Лидерская школа, где 20 педагогов смогут усилить свои лидерские качества, чтобы развивать профессиональное сообщество в своем селе, городе, регионе.



4. Впервые – хакатон «ПРОдетей»: 20 педагогов будут вместе искать ответы на главные вызовы современного дошкольного образования.



5. Поездка на конференции и в образовательные туры.



6. Участие в обучении по независимой оценке качества «Детский сад для детей» на уникальной цифровой платформе.

Пришлите заявку до 20 января по ссылке: http://konkurs.rybakovfond.ru.

Тэги/темы: