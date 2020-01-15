В ТГУ создают высокоточный прибор для измерения хлора в воде

15 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Студентка четвертого курса физико-технического факультета ТГУ Кристина Алигасанова вошла в число 11 представителей университета, которые получат по 500 тысяч рублей на разработку собственных проектов в области цифровых технологий, новых материалов и новых приборов, сообщает пресс-служба вуза. На основе оптоэлектронного метода Кристина планирует создать прибор для оперативного мониторинга уровня свободного хлора в водных резервуарах водоплавательных сооружений.

Финансировать работу будет Фонд содействия инновациям. Он утвердил список из 212 проектов, которые будут поддержаны по программе «УМНИК», и 354 проектов, которые будут поддержаны по программе «УМНИК» в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ».

– Многие бассейны и другие плавательные сооружения испытывают затруднения в выборе прибора для определения концентрации хлора в воде. Дело в том, что недорогие зарубежные экспресс-устройства обладают высокой погрешностью и не позволяют точно провести измерения, а точные методы требуют специальных лабораторных условий, которые трудно обеспечить. В России экспресс-приборов высокой точности на данный момент не существует. Поэтому проект заключается в создании такого отечественного недорого прибора, – объясняет актуальность своей работы Кристина Алигасанова.

Разработкой подобного устройства она уже занималась ранее, ей удалось сделать макет и получить хорошие экспериментальные данные.

Заявка, где нужно было четко сформулировать свою идею, актуальность и возможность дальнейшей коммерциализации, показала, что идея Кристины Алигасановой востребована на рынке. Полмиллиона рублей, которые она получит от фонда, будут направлены на экспериментальные исследования для реализации и улучшения методики измерения свободного хлора. После этого за счет выделенного финансирования будет разработан действующий прибор, который по окончании проекта планируется запатентовать.

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