Крещенским купальщицам Томска подарят сыворотку красоты

15 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

В воскресенье, 19 января, на Белом озере (Томск) компания «Деревенское молочко» откроет «Точку красоты», где всем искупавшимся женщинам в качестве подарка будет предложена бутылка молочной сыворотки для проведения косметологических процедур.

- Молочная сыворотка - это уникальный продукт, который содержит массу микроэлементов и аминокислот, оказывающих благоприятное действие на состояние кожи человека. Эту акцию мы проводим уже третий год и получаем от томичек самые добрые отзывы о действии сыворотки красоты, - комментирует куратор проекта Оксана Туганова.

«Точка красоты» откроется на Белом озере в 12:30. Вся подробная информация о возможных вариантах использования молочной сыворотки появится на сайте компании «Деревенское молочко» 20 января.

Тэги/темы: