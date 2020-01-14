Томский «Микран» планирует разработать отечественные модули 5G

14 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

АО «НПФ «Микран» (Томск) разработает отечественные модули 5G в рамках гранта Российской венчурной компании (РВК), сообщает информационное агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на сайт компании.

«Компания „Микран“ планирует создать аппаратную платформу (аналоговый блок, цифровой блок и другое оборудование), а также разработать программное обеспечение цифрового диаграмообразования лучей и цифровой обработки сигналов в ПЛИС (программируемая логическая интегральная схема — ИФ). Такое решение потенциально может быть использовано для разработки радиомодулей других частотных диапазонов, позволяя расширить линейку 5G-решений для работы в различных сетях связи», — говорится в сообщении.

Представитель «Микрана» уточнила агентству «Интерфакс-Сибирь», что компания планирует завершить проект и поставить оборудование до конца 2022 года.

Как сообщалось ранее, «Микран» стал одним из победителей конкурса РВК на создание новых приборов и сервисов для развития инфраструктуры сетей 5G. Компания получит грант до 250 млн рублей.

«Микран» производит широкий спектр радиоэлектронного оборудования — от радиорелейных станций и заканчивая СВЧ-электроникой и монолитными интегральными схемами. Предприятие поставляет продукцию как на российский, так и на зарубежные рынки, включая европейский — посредством купленной в 2014 году итальянской Youncta.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», владельцами «Микрана» являются физлица, а также финансово-промышленная группа «Промышленные инвесторы», которой принадлежит 25% акций предприятия.

Российская венчурная компания — государственный фонд фондов, институт развития венчурной отрасли РФ, основные цели деятельности — стимулирование создания в России собственной индустрии венчурного инвестирования и исполнение функций проектного офиса НТИ. Уставный капитал РВК составляет более 30 млрд рублей, 100% уставного капитала принадлежит РФ в лице Росимущества.

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