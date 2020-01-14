В Томской области открыли все автозимники и ледовые переправы

14 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

В Томской области открыты все автозимники и ледовые переправы, сообщает пресс-служба администрации региона.

В частности, в области действуют все 19 региональных ледовых переправ общей протяженностью 11 километров. В пяти районах — Парабельском, Каргасокском, Кривошеинском, Александровском и Колпашевском — открыты девять региональных автозимников общей протяженностью 455 километров.

«Грузоподъемность на ледовых переправах устанавливается в зависимости от несущей способности льда. При передвижении по ним необходимо строго руководствоваться дорожными знаками, а также установленными ограничениями скорости и тоннажа», — подчеркнул начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Юрий Баев.

С актуальной информацией о действующих автозимниках и ледовых переправах можно ознакомиться на сайте ОГКУ «Томскавтодор».

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