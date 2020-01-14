Самые редкие растения Ботсада ТГУ разрешили брать под опеку (ФОТО)

14 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба Томского государственного университета

Ботанический сад ТГУ накануне своего 140-летия совместно с Эндаумент-фондом университета объявил целевой сбор на поддержание своих коллекций, сообщает пресс-служба вуза. Меценаты могут стать «опекунами» редчайших растений, привезенных в Томск из разных уголков планеты.

– Идея заключается в том, что меценат может взять под патронат редкий объект из коллекции Ботсада, например, самую высокую или самую старую пальму в оранжерее, которые держат первенство среди всех ботанических садов России, – объясняет директор СибБС ТГУ Михаил Ямбуров. – Практика патроната развита во многих зоопарках и странах мира, для ботанических садов она пока является новой. На самом деле под «опеку» можно взять не только животное, но и редкие растительные экспонаты и даже собрания, например, коллекцию орхидей, кактусов, азалий или каменистый сад.

Если инициатива ботсада-юбиляра найдёт отклик у благотворителей, это значительно облегчит содержание ценных растений, которое является весьма затратным. Например, чтобы поддерживать в порядке самые высокие пальмы (производить обрезку старых листьев и т.д.), СибБС нанимает высотников. Проценты от вложений в Эндаумент-фонд также пойдут на приобретение специализированных удобрений и новых экспонатов растений, которые, как правило, привозятся из других стран. В качестве объекта для патроната могут выступить целые оранжереи, например, с растениями из влажных тропиков или холодных субтропиков.

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