В Томске пройдет семинар для блогеров-путешественников

Томский Обзор / Фото: 14 января 2020 // Фото: Free-Photos с сайта Pixabay

28-29 января на базе научной библиотеки ТГУ (пр. Ленина, д. 34А) будет организован семинар-тренинг «Современные подходы к межкультурному диалогу в информационном пространстве» для молодых блогеров, путешествующих по России, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

В первый день мероприятия участники обсудят современные медиатехнологии, вопросы медиабезопасности и медиаобразования блогеров. Второй день будет состоять из блог-тура с экскурсиями и творческими встречами с представителями разных народов, проживающих в Томске.

Организаторы мероприятия — НИ ТГУ, Ассоциация специалистов медиаобразования, томское отделение молодёжной ассамблеи народов России «Мы-Россияне», Ассамблея народов Томской области. Инициатор — кафедра медиаобразования Института журналистики, коммуникаций и медиаобразования Московского педагогического государственного университета и научно-образовательного центра «Кафедра ЮНЕСКО по медийно-информационной грамотности и медиаобразованию граждан». Семинар также состоится в Новосибирске, Москве и других городах. По результатам встречи организаторы планируют издать сборник методических рекомендаций для путешествующих по России блогеров, ведущих межкультурный диалог в медиапространстве.

Принять участие в межкультурном диалоге может любой блогер от 18 до 30 лет. Приём заявок завершается за день до мероприятия. Регистрация по форме: https://forms.gle/gzUKWPVZjx7YnCePA.

Тэги/темы: