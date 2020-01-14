В суд подан иск о банкротстве «Сибирской карандашной фабрики»

14 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Евгений Мыцик

Новосибирское ООО «Сити-Пресс» (производитель картонной упаковки) обратилось в Арбитражный суд Томской области с иском о банкротстве ООО «Сибирская карандашная фабрика» (СКФ), сообщает информационное агентство «Интерфакс — Сибирь» по данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс».

Владелец «Сити-Пресс» Родион Сидоров пояснил агентству, что задолженность возникла за поставку продукции в 2019 году.

«Мы поставляли для них упаковку для карандашей. Владельцы о наличии задолженности и о том, что мы выиграли суд (гражданский иск на 475 тыс. рублей — ИФ), извещены. Достоверной информации о ситуации на предприятии у меня нет», — сказал Сидоров.

Между тем к СКФ подан гражданский иск на более серьезную сумму — 67 млн рублей — со стороны ранее аффилированного ООО «Виаком-Инвест». Бенефициаром данной компании является Юлия Гугняк, ранее являвшаяся одним из учредителей ООО «Диктат», которое, в свою очередь, является основным владельцем СКФ (74,9%). Иск касается ненадлежащего исполнения по договорам аренды.

Комментарии СКФ, «Виаком-Инвест» и «Диктата» агентству получить не удалось — в настоящее время их телефоны не обслуживаются. Представитель чешской компании Koh-i-Noor Hardtmuth, которой принадлежит 25,1% СКФ, пообещал прокомментировать ситуацию позднее.

В свою очередь замруководителя Госинспекции труда по Томской области Рашад Мамедов сообщил агентству в понедельник, что в конце 2019 года на СКФ прошли масштабные сокращения. По информации местных СМИ, производство на предприятии остановлено.

ООО «Сибирская карандашная фабрика г.Томск» производит чернографитные, цветные и акварельные карандаши из сибирского кедра. Выручка компании в 2018 году составила 59,46 млн рублей, чистая прибыль — 324 тыс. рублей. Основной акционер СКФ — ООО «Диктат» (74,9%), оставшаяся четверть акций принадлежит чешской компании Koh-i-Noor Hardtmuth.

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