Офис управления Васюганским заповедником открыт в Томске

13 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Сергей Медведчиков

В Томской области открыт офис управления государственным природным заповедником «Васюганский», находящегося в границах Томской и Новосибирской областей, сообщает пресс-служба администрации региона.

Новую федеральную структуру учредило Министерство природных ресурсов России. На должность директора ФГБУ «Государственный природный заповедник «Васюганский» назначена Ольга Антошкина, более 20 лет отдавшая работе по его организации.

«Наши приоритетные задачи — сохранение природных комплексов и объектов, проведение научных исследований, а также государственный экологический мониторинг. Большую работу планируем в части экологического просвещения населения и развития внутреннего туризма. Однако перед этим предстоит решить вопросы по охране территории заповедника и формирования его штата. Госзадание на текущий год мы получим до конца января», — пояснила Ольга Антошкина.

Государственный природный заповедник «Васюганский» учрежден постановлением правительства РФ 16 декабря 2017 года. Он занимает 614,8 тысячи гектаров в Бакчарском районе Томской области (362 514 га) и в Северном и Убинском районах Новосибирской области (252 289 га).

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