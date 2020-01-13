Назначен новый начальник департамента по инновациям и предпринимательству Томской области

13 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Губернатор Сергей Жвачкин назначил начальником департамента по инновационной и предпринимательской деятельности Томской области Оксану Быстрицкую, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Оксана Быстрицкая родилась в селе Бакчар, в 1996-м окончила ТГУ по направлению «юриспруденция», а в 2010-м — с отличием Сибирскую академию государственной службы по направлению «государственное и муниципальное управление». После окончания университета работала юрисконсультом на предприятиях Бакчара и Томска. С 2001-го — в администрации Томского района, где прошла путь от специалиста первой категории управления финансов до заместителя главы главы Томского района по экономической политике и муниципальным ресурсам. Имеет сына-студента.

Оксана Быстрицкая приступила к новым обязанностям сегодня, 13 января.

Ранее занимавший пост начальника департамента Александр Осадченко оставил его 31 августа 2019 года по собственному желанию.

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