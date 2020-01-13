На время Крестного хода в Томске временно перекроют движение

13 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба администрации Томска

В воскресенье, 19 января, в день Крещения Господня в Томске пройдет Крестный ход. На время движения колонны на некоторых участках улиц будет временно прекращено движение, сообщает пресс-служба администрации Томска.

Колонна начнет движение в 12.00 от Воскресенской церкви до Белого озера. Далее в 12.30 пройдет обряд освящения воды, и начнутся традиционные крещенские купания.

В связи с Крестным ходом с 11 до 13 часов будет прекращено движение транспортных средств по ул.Пушкина на участке от пер. Макушина до ул. Октябрьской; по ул. Октябрьской – от ул.Бакунина до ул.Пушкина; по ул. Октябрьский взвоз – от ул.Большой Подгорной до ул.Октябрьской.

С 10 до 21 часа движение транспорта будет прекращено на участках автомобильных дорог, прилегающих к месту купания.

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