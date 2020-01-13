Томские вузы получат более 140 млн рублей на создание молодежных научных лабораторий

13 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Томские университеты получат 142,6 млн рублей в 2020 году на создание молодежных научных лабораторий. В число победителей конкурса министерства науки и высшего образования России вошли шесть лабораторий, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Лаборатории будут созданы в Томском государственном университете, Томском политехническом университете и Томском университете систем управления и радиоэлектроники.

Среди них — лаборатория съема, анализа и управления биосигналами ТУСУР, включенная в состав Центра биомедицины и биотехнологий, создаваемого на базе ТНИМЦ РАН с участием томских университетов. На ее работу из федерального бюджета будет выделено 16,8 млн рублей.



«Сотрудники лаборатории будут исследовать распределение теплового поля внутри различных тканей человека и методы применения гипертермии при лечении тяжелых заболеваний», — рассказал заведующий лабораторией, доцент ТУСУРа Евгений Костюченко.



Еще 46,6 млн рублей министерство направит в ТУСУР на финансирование лаборатории фундаментальных исследований по электромагнитной совместимости и лаборатории интегральной оптики и радиофоники.



На работу двух молодежных лабораторий ТГУ — «Численное моделирование движения малых тел Солнечной системы на основе позиционных наблюдений» и «Физические основы использования низкоразмерных полупроводниковых структур в квантовых информационных системах» — запланировано 44,7 млн рублей.



Молодые ученые ТПУ получат 34,5 млн рублей на обеспечение исследований лаборатории жидкофазного фторирования органических веществ.

Тэги/темы: