В Томске завершился Форум социальных инициатив «Родные города»

15 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Форум социальных инициатив «Родные города» прошел в Томске 10–11 января. В нем приняли участие более 200 человек.

Форум дал старт новому циклу грантового конкурса «Родные города»: большинство участников представляли инициативные группы от потенциальных заявителей.

В первый день форума участники побывали на тематических мастер-классах и встретились с экспертами, чтобы прокачать навыки, необходимые для успешной реализации социальных инициатив. Экспертные секции форума были посвящены вопросам внедрения стратегического управления, фандрайзинга, создания интересных городских событий, коммуникациям вокруг проекта, взаимоотношениям со СМИ и другим актуальным вопросам.

«В таком формате форум проходил впервые. В предыдущие годы мы делали проектные лаборатории, в которых принимали участие 10-12 команд. В этот раз нам удалось проработать идеи социальных проектов под 6 разными углами на секциях первого дня. Секции соответствовали смысловым приоритетам конкурса „Родные города“ в 2020 г. и отвечали на вопрос, какие проекты компания хотела бы поддерживать», — отметил грантменеджер грантового конкурса программы «Родные города» в Томской области Святослав Филонов.

«В ходе работы секции, посвященной теме коммуникаций, мы с коллегами-экспертами - Андреем Ефремовым и Ростиславом Ореховым разбирали конкретные проекты и вопросы, волнующие участников форума. Формат получился крайне эффективным - в течение дня через нашу секцию прошло порядка ста участников, было разобрано более 15 проектов, часть участников удалось проконсультировать в индивидуальном порядке. С некоторыми проектами обсудили идеи дальнейшего взаимодействия» - отмечает Елена Фаткулина, главный редактор «Томского Обзора».

Второй день форума был посвящен панораме проектов. Участники питчей смогли протестировать свои идеи перед представителями грантового конкурса, экспертами и другими командами. Новый формат позволил оценить идеи проектов, участвовавших в панораме, всем присутствующим. Сделать это можно было тремя способами. Во-первых, поставить «лайк» любому проекту, полезному для города. Во-вторых, совершить «покупку» — это означало, что проект интересен участнику как пользователю. То есть, человек воспользуется его услугами, посетит мероприятие или любым иным образом повзаимодейсвует с ним. В третьих, можно было заключить партнерство с другим проектом или участником.

По результатам «народного» голосования определилась десятка проектов, получивших максимальную поддержку. Среди лидеров рейтинга оказался проект, направленный на сохранение исторического облика города «Раскрась Томск», международный фестиваль «Кукла на запястье», создание кластера креативных индустрий и другие вдохновляющие инициативы в сферах экологии, уличного искусства, городских медиа и спортивного досуга. Эти проекты будут готовить заявку для участия в грантовом конкурсе, имея за плечами результаты успешного тестирования идеи на экспертах и пользователях.

Но главный процесс, проходивший на форуме, отмечают участники — это нетворкинг. Ведь заметные социальные проекты не делаются в одиночку. Большинство участников форума не только познакомились с экспертами из разных отраслей, но и нашли себе партнеров для реализации своих проектов. Большинство опрошенных нами участников сошлись во мнении: работа на таких площадках полезна не только с точки зрения подготовки проектов для конкурса «Родные города», но и в целом для развития экосистемы общественных инициатив в Томске.

Прием заявок на грантовый конкурс «Родные города»-2020 продолжится до 14 февраля. Подать заявку можно по ссылке.

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