Почти тысяча томских студентов прошли в очный тур олимпиады «Я — профессионал»

13 января 2020 / Томский Обзор / Фото: АНО «Россия – страна возможностей»

932 студента из Томской области успешно справились с заданиями отборочного онлайн-этапа, сообщает пресс-служба организатора олимпиады АНО «Россия – страна возможностей». Очные состязания пройдут в январе–феврале 2020 года в 50 городах России.

«Лидером у студентов Томской области по количеству прошедших в заключительный этап в этом году стало направление «Экология» (52 студента), «Химическая технология» (41), «Ядерные физика и технологии» (40), «Геология» (38) и «Теплоэнергетика и теплотехника» (37)», – отметила руководитель проекта «Я – профессионал» Валерия Касамара.

«Больше всего участников из Томской области, прошедших в заключительный этап, оказалось среди студентов Томского государственного университета (405 студентов) и Томского политехнического университета (368)», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. – Состязания очного этапа стартуют 25 января. Площадки проведения соревнований расположены в 50 городах России и охватывают все федеральные округа. Итоги олимпиады будут подведены весной 2020 года».

Также с 27 января начинаются зимние школы для участников олимпиады «Я — профессионал». Это практико-ориентированные образовательные форумы, на которые приглашаются студенты, успешно прошедшие дополнительный конкурс мотивационных писем. Одна из школ пройдет в Томске.

Дипломанты олимпиады смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов и получат возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Для медалистов олимпиады предусмотрены также денежные премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей.

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