Новый год онлайн: томичи «цифровизировали» поздравления

МТС на основе интернет-трафика обезличенных данных абонентов представляет данные о росте активности абонентов в Томском регионе во время новогодних каникул.

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января мобильный интернет-трафик в сети МТС в Томске и области вырос в 1,5 раза, составив за первые сутки 2020 года больше 4 Тбайт.

∙ Объем трафика в мессенджерах, которые всё чаще используются для видео-, аудио- и анимированных поздравлений, удвоился по сравнению с новогодней ночью 2019 года. Чаще всего абоненты МТС в Томской области пользовались мессенджером Whatsapp.

∙ Объем видеотрафика по сравнению с прошлогодней новогодней ночью увеличился на 44% за счет роста популярности «прямых эфиров» в социальных сетях и онлайн-просмотров видео на видеохостинге YouTube. Самой популярной социальной сетью стал Instagram, трафик в котором по сравнению с прошлым годом удвоился.

За первый час нового года абоненты МТС в Томском регионе совершили более 350 тысяч вызовов и отправили около 250 тысяч SMS-поздравлений, что сопоставимо с прошлой новогодней ночью. При этом томичи звонили чаще, чем принимали звонки с поздравлениями.

В новогоднюю ночь в среднем томичи бодрствовали до 3 часов ночи, а просыпались после 11.00. Пик голосовой активности 1 января пришелся на период с 12.30 до 13.00, а интернет-серфинга — с 22.00 до 23.00.

Самыми популярными местами для празднования Нового года и обмена поздравлениями традиционно являлись район Новособорной площади, улица Ленина, Белое озеро, Лагерный сад и набережная реки Томи. В области самыми общительными стали жители Парабели, Асино и Стрежевого.

Как и в прошлом году, 8% абонентов МТС — жителей Томска предпочли уехать на новогодние каникулы в загородные базы и дома отдыха, 10% — за пределы Томской области по России и за границу. В свою очередь, сеть МТС в Томске приняла более 5 тысяч гостей из соседних регионов Сибири. Больше всего гостей приехали в Томск из Новосибирска, Кемерово, Барнаула.

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