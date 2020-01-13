Магистрант ТГУ создает уникальные «чернила» для 3D-принтеров

Магистрант кафедры прочности и проектирования ФТФ ТГУ Дмитрий Ткачёв выиграл грант Фонда содействия инновациям на разработку материала для 3D-печати изделий из керамики, сообщает пресс-служба вуза. Разработчик планирует использовать технологии фотоотверждения специального полимера, реагирующего на воздействие ультрафиолетового излучения. Этот полимер, соответственно, будет наполнен керамическим порошком. Разработка позволит получать изделия высокой точности относительно простым способом.

– Детали из технической керамики серийно производятся методом литья, – говорит магистрант ФТФ Дмитрий Ткачёв. – Для этого необходимо сначала спроектировать и изготовить форму, это трудоемкий и дорогостоящий процесс, поэтому мелкие серии или штучные детали производить невыгодно, хотя имеется такая потребность.

Новый способ позволит исключить из технологического процесса этап производства литьевой формы. Согласно целям проекта, изделия из «чернил» – жидкого состава на основе фотополимера и керамики – должны печататься сразу. Затем на этапе термической обработки полимер будет выгорать, и останется только керамика с теми функциональными характеристиками (прочность, пористость и другие), которые необходимы именно для конечного изделия.

– Задача проекта, поддержанного программой УМНИК, в первую очередь заключается в том, чтобы оценить реалистичность идеи, – объясняет Дмитрий Ткачёв. – На первом этапе экспериментальным путём будет подбираться состав из фоточувствительного полимера. Затем попробую сформировать из них изделие путем воздействия ультрафиолетовым излучением. На втором этапе планируется переход к спеканию и исследование физико-механических характеристик и структуры материала. Навряд ли удастся создать готовую технологию в рамках двухлетнего проекта, но надеюсь, что проект, поддержанный Фондом содействия инновациям, поможет получить научный задел, который будет способствовать дальнейшему развитию данного способа 3D-печати.

Программа «УМНИК» финансирует развитие научно-технической идеи до уровня коммерческого применения грантом в 500 тысяч рублей сроком на два года. Отбор на первый и второй год участия в программе происходит на конкурсной основе. В конкурсе участвуют проекты молодых инноваторов (до 30 лет). Жюри оценивает научную новизну, актуальность идеи, план реализации и перспективу коммерциализации.

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