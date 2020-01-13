В Томской области объявлен Год рабочих профессий

13 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

2020-й год объявлен в регионе Годом рабочих профессий. Как сообщает пресс-служба Администрации Томской области, решение связано с тем, что в этом году система профессионального образования региона отмечает 80 лет.

Разрабатывать мероприятия Года будет рабочая группа во главе с заместителем губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу Людмилой Огородовой. В юбилейный для системы профессионального образования год трем десяткам колледжей и техникумов региона предстоит усилить подготовку участников движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills), внедрить модель наставничества со стороны работодателей, продолжить взаимодействие с реальным сектором экономики.

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