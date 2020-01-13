Прекращено уголовное дело в отношении руководителя УК крупнейшего томского автоперевозчика

Томский Обзор / Фото: 13 января 2020 // Фото: Владимир Дударев

Октябрьский районный суд Томска прекратил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении Владимира Ильичева — руководителя АО «Регион-Транс», сообщает ИА «Интерфакс — Сибирь». «Регион-Транс» являлся управляющей компанией крупнейшего автоперевозчика региона — АО «Томскавтотранс».

В картотеке судебных дел указано, что производство по уголовному делу по ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) прекращено, назначена мера уголовно-правового характера — судебный штраф.

В пресс-службе суда агентству «Интерфакс-Сибирь» уточнили, что сумма штрафа составила 35 тыс. рублей.

«Дело прекращено по ходатайству стороны защиты, которая указала на возмещение причиненного ущерба. Сторона обвинения это ходатайство поддержала. Постановление суда о прекращении уголовного дела не было обжаловано и вступило в законную силу», — сказал сотрудник пресс-службы.

Как сообщалось, в 2018 году силовики выявили, по их мнению, преступную схему при аренде автобусов в «Томскавтотрансе».

По версии следствия, руководитель УК в интересах подконтрольной ему ООО «ТТЛ» заключил договор, по которому Томскавтотранс арендовал у ТТЛ 15 транспортных средств по стоимости, заведомо превышающей рыночную на сумму более 7 млн рублей.

При этом «Томскавтотранс» на момент заключения договора имел крупную задолженность перед контрагентами, данная сделка повлекла дальнейшее ухудшение финансового состояния предприятия.

«Томскавтотранс» — крупнейшее автотранспортное предприятие Томской области, которому также принадлежит автовокзал Томска. В апреле 2016 года администрация Томской области подписала соглашение с АО «Регион-Транс» (Мордовия) о передаче ему функций управляющей компании «Томскавтотранса».

Новый менеджмент взял два кредита по 30 млн рублей каждый, которыми рассчитывала погасить большую часть просроченной кредиторской задолженности, в том числе долгов по зарплате.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», выручка «Томскавтотранса» в 2018 году составила 101,2 млн рублей, чистый убыток — 26,9 млн рублей. 100% акций компании находятся в собственности Томской области.

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