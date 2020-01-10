В выходные томские коммунальщики будут работать в усиленном режиме

10 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Сегодня, 10 января, в рамках селекторного совещания глава города поставил перед профильными подразделениями администрации и главами районов задачу усилить уборку внутриквартальных и дворовых территорий, сообщает пресс-служба мэрии.

«По прогнозам синоптиков ожидается небольшой снег. Своевременно расчистить его с дорог и вывезти уже скопившийся - задача коммунальщиков номер один на ближайшие дни. Томичи должны свободно выезжать из дворов парковать автомобили у обочин и свободно передвигаться по пешеходным переходам и тротуарам. В задании для подрядчиков должны быть учтены обращения томичей, которые мы получаем и анализируем из разных источников. Мы выделили достаточно средств районам на уборку внутриквартальных проездов, добавили финансирование на вывоз снега с улиц 2 и 3 категории. И у нас есть все основания требовать от подрядчиков качественной работы по контракту», - отметил мэр Томска Иван Кляйн.

В пятницу районы сформировали для подрядчиков задание на выходные на уборку снега с проездов в мкр. 3-й и 4-й Каштак, от ул. Интернационалистов до ул. Ф. Мюнниха, от ул. Ф. Мюнниха до ул. Смирнова, на ул. Парковой, в частном секторе в районе вокзала Томск-II, в пос. Росинка и Хромовка, ул. Красногвардейской, Таврической, в мкр. Мокрушинском, в квартале, ограниченном улицами Красноармейской, Усова, Елизаровых и др.

Также подрядчикам предстоит привести в порядок парковку вдоль здания по пр. Фрунзе, 98/1 со стороны ул.Новгородской, проезды от ул. Киевской, 59 до ул. Тверской, от ул. Никитина вдоль дома по ул. Лебедева, 39, парковку у Сквера студенческих отрядов по ул. Красноармейской.

Проконтролировать работу поручено главам районов и заместителю мэра по благоустройству Вячеславу Черноусу.

Тэги/темы: