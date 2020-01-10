Школьников в Томской области вновь проверят на предрасположенность к употреблению наркотиков

10 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В 2020 году для раннего выявления склонности к употреблению наркотиков и психотропных веществ у подростков областной бюджет направит 330 тыс. рублей.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, такие исследования проводятся в регионе с 2014 года в формате социально-психологического тестирования учащихся 7-11-х классов и являются добровольными.

В 2019 году в исследованиях приняли участие 33 463 подростка — 82,4% от всех несовершеннолетних, подлежащих тестированию. У 3 148 из них была выявлена повышенная склонность к зависимому поведению (9,4% тестируемых), еще 1 044 человек попали в «группу риска» (3,1%) и были направлены на медицинские тесты. 47 человек от них отказались, а фактическое употребление наркотических веществ подтвердилось лишь в одном случае.

В 2020 году социально-психологическое тестирование пройдет в октябре-ноябре по единой методике, разработанной Министерством просвещения России. С учетом результатов исследований школы составят планы профилактической работы с учащимися.

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