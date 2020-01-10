Бывший главный судебный пристав Томской области предстанет перед судом

Томский Обзор / Фото: 10 января 2020 // Фото: pixabay.com

Бывший руководитель УФССП по Томской области предстанет перед судом по обвинению в присвоении и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, с января 2018 года по март 2019 года давал подчиненным сотрудникам указания о подготовке приказов о премировании сотрудников УФССП по Томской области. Необоснованно начисленные премии сотрудники передавали начальнику, которые тот использовал на личные нужды. Таким образом чиновник похитил более 1 млн 120 тыс. рублей, выделенные региональному Управлению федеральной службы судебных приставов из средств федерального бюджета.

Помимо этого обвиняемый использовал свое служебное положение, что скрыть факты отсутствия на рабочем месте и неисполнения своих служебных обязанностей. Чтобы не потерять зарплату за дни фактического отсутствия на рабочем месте чиновник давал указание подчиненным о подготовке приказов о его командировании в территориальные подразделения УФССП по Томской области. За указанный период подозреваемому было необоснованно начислено и выплачено в качестве заработной платы и командировочных расходов более 70 тыс. рублей.

В сообщении отмечается, что обвиняемый содержится под домашним арестом, виновным себя он не признал. В ходе следствия допрошено более 50 свидетелей, наложен арест на имущество обвиняемого. Объем материалов уголовного дела составил 17 томов.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, и материалы дела вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

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