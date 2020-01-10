Губернатор Сергей Жвачкин подвел спортивные итоги года с победителями и призерами международных первенств

Томский Обзор / Фото: 10 января 2020 // Фото: tomsk.gov.ru

Сегодня, 10 января, губернатор Сергей Жвачкин встретился в администрации региона с томскими спортсменами – победителями и призерами чемпионатов и первенств мира и Европы 2019 года, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В прошлом году 15 томских спортсменов одержали победы в мировых чемпионатах, еще один стал призером. Шестеро победили в европейских первенствах, еще пятеро поднялись на пьедестал почета. Четыре томских керлингиста стали серебряными призерами Сурдлимпийских игр. Наилучшие успехи томичи показали в гиревом спорте, дзюдо, кикбоксинге, карате-киокусинкай, лыжных гонках, подводном спорте, самбо и керлинге.

«Именно вы подаете всем пример здорового образа жизни, демонстрируете волю к победе. И конечно, этот пример должен быть заразителен. Потому что если наши люди будут здоровыми, будут ставить цели и стремиться к результату, значит, мы будем ставить рекорды не только в спорте, но и в экономике, и в других сферах нашей жизни», – подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин спортсменам.

Глава региона вручил победителям и призерам международных состязаний благодарственные письма.

«На декабрьском собрании Законодательной Думы депутаты поддержали мое предложение приравнять в Томской области паралимпийцев и сурдлимпийцев к победителям и призерам Олимпийских игр. Это значит, что каждый из серебряных медалистов Сурдлимпийских игр получит бюджетную поддержку на улучшение жилищных условий. С чем я вас и поздравляю!», – сказал Сергей Жвачкин, награждая керлингистов.

Губернатор обсудил с участниками встречи ближайшие планы развития массового и профессионального спорта. В частности, сообщил о выходе на финальный этап подготовки к чемпионату мира по плаванию в ластах, который в июле пройдет в томском центре водных видов спорта «Звездный».

«Соревнований такого уровня за всю историю нашей области не было никогда. И мы будем развивать профессиональный спорт и дальше. Воспитывая звезд, проводя международные первенства, мы вовлекаем в здоровый образ жизни больше людей», – отметил Сергей Жвачкин.

Фото: пресс-служба администрации Томской области

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