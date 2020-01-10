В Томске на Белом озере пройдут Крещенские купания

10 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

В следующее воскресенье, 19 января, в Томске на Белом озере будут организованы Крещенские купания. К среде, 15 января, здесь расчистят площадку, где потом установят две купели с деревянными сходнями, сообщает пресс-служба мэрии.

Для удобства желающих окунуться в купель планируется установить две палатки для переодевания. Полы в палатках и возле купелей будут выстланы сеном, а рядом выставят ограждение от ветра из елей. После купания можно будет выпить горячий чай и угоститься пирогами и блинами.

19 января ровно в полдень начнется Крестный ход от Воскресенской церкви до Белого озера. Далее в 12.30 пройдет обряд освящения воды, и начнутся купания. Купель будет работать до 20.00.

Безопасность на месте купаний будет обеспечена сотрудниками отдела ГИМС МЧС России по Томской области, также будет организовано дежурство бригады скорой медицинской помощи.

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