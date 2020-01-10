Томичи заняли 1 место на фестивале снежных скульптур в Новосибирске

Томский Обзор / Фото: 10 января 2020 // Фото: Артур Шугуров

Финал традиционного ХХ конкурса снежных скульптур пришелся на последний день новогодних каникул, 8 января.

В течение 4 дней конкурсанты из 13 городов России, республик Казахстан и Кыргызстан в Первомайском сквере создавали 15 скульптур из трехметровых снежных кубов. В этом году тематикой фестиваля стал Год памяти и славы в честь 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне и сказки.

Первое место одержала команда томичей со скульптурой «Дед и внук», второе место — у омичей («Мирное небо»), новосибирцы — на третьем («Журавли»). Кубок мэра за скульптуру «Ночные ведьмы» получили мастера из Хабаровска.

Погода подвела мастеров — в первые теплые дни января хрупкий материал становился ломким и хуже поддавался обработке. Самые тончайшие детали приходилось смачивать водой, чтобы лед сделал их прочнее. Все четыре дня команды трудились с утра до ночи при свете фонарей.

«Тема в этом году — 75 лет победы. Обычно, я не соблюдаю тему, но тут решил кинуть себе вызов. Хотелось коснуться сердец людей. Для этого нужно было не только сюжет и эскиз придумать, а ещё прожить боль и радость победы. 2 недели при подготовке вообще ничего не шло в голову. Потом появилась идея. Нарисовал. Люди стали высказывать мнения: это Новый год и Дед Мороз. Родилась идея добавить танки, чтобы старик их толкал назад, а они гнулись и ломались о его руку, а впереди длинная брода, символизирующая время, которое прошло. По ней съезжает внук на санях. В правой руке он держит свет солнца или звёзды», — вспоминает победитель конкурса, томский художник Артур Шугуров.

По его словам, погодные условия привнесли свои правки в изначальную концепцию.

«У нас фигура должна была быть построена по другому, локоть должен был быть вершиной треугольной композиции. Но рука отпала. Потом придумали: вызвали экскаватор и приделали большой блок, чтобы руку сделать иначе. Казалось, что по времени не успеем, но успели», — отметил Артур Шугуров.

Все участники конкурса получили медали и дипломы. Снежные шедевры простоят в Первомайском сквере Новосибирска до конца января.

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