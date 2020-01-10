В Томский областной онкодиспансер поступило новое оборудование

10 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Департамент здравоохранения Томской области

Два маммографических комплекса и телеуправляемый рентгеновский аппарат появились в Томском областном онкологическом диспансере в рамках национального проекта «Здравоохранение». Стоимость оборудования превышает 74 млн рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Все оборудование экспертного класса. Рентгеновский аппарат позволяет проводить исследования больших анатомических областей — брюшной полости, таза, а также дает возможность обследовать пациентов в тяжелом состоянии, детей и пожилых людей», — отметила главврач онкодиспансера Софья Мазеина.

В Томском областном онкодиспансере также установлены два рентгеновских маммографических комплекса с томосинтезом «Маммо-5МТ». Это первый российский цифровой маммограф, обеспечивающий высококачественное рентгеновское изображение, необходимое для точной диагностики и выявления ранних стадий рака молочной железы. Среди преимуществ техники также снижение числа ложноположительных диагнозов, высокая скорость исследований и малая компрессия молочной железы, которые делают процедуру обследования более комфортной для пациентов.

В течение 2019 года в рамках национального проекта «Здравоохранение» в областной онкологический диспансер поступило 28 единиц высокотехнологичного медицинского оборудования, на приобретение которого из федерального бюджета направлено более 223 млн рублей.

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